Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Sanktionsmöglichkeiten gegen Hartz-IV-Bezieher verteidigt, die sich nicht an die Regeln halten. Der Sozialstaat müsse ein Mittel haben, die Mitwirkung des einzelnen an seiner Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt auch einzufordern. Unsere Kommentatorin stimmt Heil zu. Von Birgit Marschall