In ihrem Auftreten kehrt die große Koalition nach dem irrsinnigen Jahr 2018 zur Normalität zurück. Doch alle Beteiligten sind in Habachtstellung: Das Bündnis kann jederzeit platzen. Von Eva Quadbeck

Der gute Vorsatz der neu zusammengesetzten Spitze der großen Koalition in Berlin hat funktioniert: Wir sagen nichts, vereinbarten die Partei- und Fraktionschefs vor ihrem Treffen und blieben dabei. Zur Ehrlichkeit gehört allerdings auch dazu, dass sie nichts zu sagen hatten und das auch schon vor ihrer sechsstündigen Sitzung wussten. Bei den vielen strittigen Themen von der Grundrente über den Soli bis zur Konjunkturpolitik gibt es zurzeit keine gemeinsamen Linien.

Der Streit aber läuft in einer völlig anderen Liga, als die Auseinandersetzungen 2018. Er dreht sich um politische Sachfragen, um Themen, bei denen die Parteien aus Überzeugung auseinanderliegen. Es werden wieder die anstrengenden Debatten um politische Grundsatzentscheidungen geführt, die das Wesen einer Demokratie ausmachen: Brauchen wir mehr Sozialstaat oder Steuererleichterungen für die Wirtschaft und Investitionen in die Infrastruktur? Die Volksparteien kehren nach dem irrsinnigen Jahr 2018 zur Normalität zurück. Das ist ebenso unspektakulär wie wohltuend.

Doch es bleibt ein Tanz auf dem Vulkan: Dieses Regierungsbündnis ist zwar raus aus der Krise, aber längst noch nicht über den Berg. Wenn die Europawahl und die Wahl in Bremen Ende Mai für Union und SPD enttäuschend ausgehen sollten, stellt sich wieder die existenzielle Frage für die große Koalition. Zurzeit findet man niemanden im Regierungsviertel, der eine hohe Wette auf ein Durchhalten der Regierung bis 2021 abschließt. Deshalb munitionieren sich Union und SPD jeweils mit neuen Konzepten. Sie bereiten sich für den Fall der Fälle auf einen spontanen Bundestagswahlkampf vor.

Die Frontstellung bei der Grundrente beispielsweise ließe sich selbstverständlich auflösen. Es haben aber beide Seite gerade kein Interesse daran, den Konflikt zu befrieden. Denn Union und SPD nutzen den Streit um die Grundrente, um ihr politisches Profil zu schärfen.

So wenig wie man auf den Fortbestand der großen Koalition wetten kann, so fragil bleibt auch jeweils die Lage von Union und SPD. Bei den Sozialdemokraten kämpft Parteichefin Nahles um ihre Autorität und mit einer regierungsmüden Parteibasis. Würde Nahles weggeputscht, ginge das mit dem Ausstieg der SPD aus der Regierung einher. Die Union ist mit Kramp-Karrenbauer als neuer CDU-Chefin zwar wieder gut aufgestellt. Doch trotz aller Verbundenheit mit Merkel zeichnen sich Konflikte zwischen Kanzlerin und Parteichefin ab. Wenn Kramp-Karrenbauers Worte von einer Grenzschließung als Ultima Ratio Programm oder Grundlage für politisches Handeln werden sollten, droht der Union die Implosion, an dessen Ende Merkel nicht mehr Kanzlerin wäre.