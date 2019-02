später lesen Kommentar zur Sicherheitskonferenz Europa zuerst Teilen

Jetzt also Europa zuerst – oder auch „Europe ­united“ gegen „America first“? Wenn Europa in der Welt mitreden will, wenn es gehört werden will, wenn es in der Lage sein will, auf Krisen vor der eigenen Haustür zu reagieren, dann müssen sich die Europäer mit Fähigkeiten auch außerhalb des Bündnisses wappnen.