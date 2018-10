später lesen Deutliches Plus Kommunen profitieren von sprudelnden Steuern FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Höhere Steuereinnahmen haben den Kommunen ein deutliches Plus in den Kassen beschert. Sie erzielten im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Finanzierungsüberschuss von fast 800 Millionen Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. dpa