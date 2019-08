Umfrage vor Landtagswahlen : Kopf-an-Kopf-Rennen in Brandenburg - CDU führt in Sachsen

Kopf-an-Kopf-Rennen in Brandenburg - CDU führt in Sachsen

Die CDU um Ministerpräsident Kretschmer wahrte in Sachsen ihren Umfrage-Vorsprung vor der AfD. Foto: Sebastian Kahnert.

Potsdam/Dresden Wenige Tage vor der Brandenburger Landtagswahl zeichnet sich dort einer Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD ab.

In Sachsen hingegen wahrte die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer ihren Umfrage-Vorsprung vor der AfD. Das geht aus zwei veröffentlichten Erhebungen hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild“-Zeitung durchgeführt hat. In beiden Bundesländern wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.