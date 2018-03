Kreise: CSU mit drei Ministern und einer Staatsministerin in Berlin

Die CSU schickt neben Parteichef Horst Seehofer ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. dpa

Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München. Seehofer selbst wird neuer Bundesinnenminister.

Über die Ergebnisse der Sitzung des Parteivorstands will Seehofer um 14.00 Uhr bei einer Pressekonferenz informieren. Die SPD will in den nächsten Tagen über die Besetzung ihrer sechs Ministerposten beraten. Wann die Kandidaten vorgestellt werden, ist unklar. Die designierte Parteichefin Andrea Nahles sagte am Sonntag lediglich, dass dies „bald“ geschehen werde. Als sicher gilt, dass der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister wird. Für Spannung sorgt vor allem die Frage, wer das Auswärtige Amt übernehmen soll. Ein Verbleib von Außenminister Sigmar Gabriel im Amt gilt als weitgehend ausgeschlossen.

Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre sechs CDU-Minister bereits vor einer Woche benannt. Mitte der Woche ist sie mit der SPD-Spitze verabredet, um noch ein paar technische Details zu klären. Dazu gehört der Termin für die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. Am 14. März soll Merkel im Bundestag wieder zur Kanzlerin gewählt werden.

Zum zweiten Mal nach 2013 hat die SPD ihre Mitglieder über den Eintritt in eine Koalition mit CDU/CSU abstimmen lassen.

TEILNEHMER: Exakt 463.722 SPD-Mitglieder waren stimmberechtigt.

KOSTEN: Laut Parteiangaben rund 1,5 Millionen Euro. Neben den Briefwahlunterlagen gab es für Mitglieder eine Sonderausgabe des „Vorwärts“, wo der 177-seitige Koalitionsvertrag abgedruckt war.

BRIEFÖFFNUNG: Dafür wurden zwei „Hochleistungsschlitzmaschinen“ gemietet, die jeweils pro Stunde rund 20.000 Briefe öffnen können.

AUSZÄHLUNG: Durch rund 120 Mitglieder, unter notarieller Aufsicht.

QUORUM: Das Ergebnis ist bindend, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder abstimmen. Das war bereits drei Tage nach dem Beginn der Abstimmung, am 23. Februar, geschafft.

ERGEBNIS 2013: Abgegebene Stimmen: 369.680 (77,86 Prozent der Mitglieder), davon wirksam abgegebene Stimmen: 337.880 - viele hatten die eidesstattliche Erklärung nicht mitgeschickt. Mit Ja stimmten damals 256.643 (75,96 Prozent), mit Nein 80.921 (23,95 Prozent).

ERGEBNIS 2018: Abgegebene Stimmen: 378.437 (78,39 Prozent der Mitglieder), davon wirksam abgegebene Stimmen: 363.494. Mit Ja stimmten 239.604 (66,02 Prozent), mit Nein 123.329 (33,98 Prozent).