Kundgebung gegen Rassismus in Berlin

In Berlin protestieren heute tausende Menschen gegen Rassismus und Ausgrenzung. An die Auftaktkundgebung schließt sich eine Demonstration an, die über die Leipziger Straße, den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor und dann zur Siegessäule führen soll. dpa