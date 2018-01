später lesen Großkundgebung Kurden protestieren in Köln: „Erdogans Krieg stoppen“ FOTO: Rainer Jensen FOTO: Rainer Jensen Teilen

Aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wollen am Vormittag Kurden aus ganz Deutschland in Köln auf die Straße gehen. Die Polizei erwartet rund 20.000 Demonstranten, darunter mehrere hundert gewaltbereite. dpa