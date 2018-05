Kutschaty steht als SPD-Spitzenkandidat in NRW 2022 bereit

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty kann sich vorstellen, die nordrhein-westfälische SPD als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2022 zu führen. "Jeder, der sich in diesen Wochen um ein Spitzenamt in der NRW-SPD bewirbt oder in eines gewählt wird, sei es als Landesvorsitzender, sei es als Fraktionsvorsitzender, muss willens und geeignet sein, diese Aufgabe zu übernehmen. Diese Anforderung gilt also auch für mich", sagte Kutschaty der "Neuen Westfälischen". Die Entscheidung darüber falle frühestens in drei Jahren Der 49-Jährige war vergangene Woche in einer Kampfabstimmung überraschend zum Chef der Düsseldorfer SPD-Landtagsfraktion gewählt worden - in einer Kampfabstimmung gegen den von der Partei- und Fraktionsführung eigentlich unterstützten Marc Herter (43).

(dpa)