Streit um Grenzkontrollen : Länder gehen demonstrativ eigene Wege bei Corona-Lockerungen

Berlin Wer ist am schnellsten beim Lockern der Corona-Maßnahmen? Manche Bundesländer beschleunigen gerade das Tempo. Sehr umstritten bleibt, wie es an den deutschen Grenzen weitergehen soll.

In der Corona-Krise sind einzelne Bundesländer mit weiteren Lockerungsplänen vorgeprescht. Sachsen will die Öffnung von Kinos, Theatern und Freibädern nun schon auf diesen Freitag vorziehen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sprach am Dienstag von den „weitestgehenden Lockerungsmaßnahmen“ in Deutschland.