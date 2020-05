Vorfall in Duisburg-Marxloh : Laschet: Rechtsfreie Räume werden in NRW nicht toleriert

Ein Schild „Hier sind wir zuhause“ in verschiedenen Sprachen hängt in Duisburg auf der Straße. Foto: picture alliance / dpa

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach Aggressionen gegen Polizisten und Journalisten im Duisburger Stadtteil Marxloh betont, dass die Regierung „solche Vorfälle nicht dulden“ wird.

„Rechtsfreie Räume werden in Nordrhein-Westfalen nicht toleriert“, sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Es gelte das Null Toleranz-Prinzip: „Die, die da in Duisburg versucht haben, den Staat herauszufordern, denen hat der Innenminister entgegen gehalten: "Wir haben einen langen Atem." Das unterstreiche ich in vollem Umfang.“