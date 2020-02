Thüringer Wahldesater : Lindner will Vertrauensfrage im FDP-Vorstand stellen

Angeschlagen: FDP-Chef Christian Lindner will in der Parteiführung die Vertrauensfrage stellen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt FDP-Chef Lindner hatte den Thüringer Liberalen abgeraten, Thomas Kemmerich als Kandidaten für die Wahl des Ministerpräsidenten aufzustellen. Doch er konnte die Landes-FDP nicht umstimmen. Jetzt will Lindner wissen, ob ihm die Parteiführung noch vertaut.

FDP-Chef Christian Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle an diesem Freitag der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen, kündigte Lindner am Donnerstag in Erfurt an.