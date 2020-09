FDP-Klausurtagung : Lindner: Wollen nach Corona bessere Version des Landes

Berlin Entbürokratisierung gehört zum Standardrepertoire der FDP - ist aber in der Corona-Krise wichtiger denn je, findet Parteichef Lindner. Und nötig, damit Deutschland nach der Krise besser dasteht als vorher. So steht das Thema auch auf der Tagesordnung der Fraktionsklausur.

„Wir wollen nicht zurück zum Status, wie wir ihn vor Corona hatten“, sagte Lindner am Mittwoch in Berlin vor Beginn einer Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion. „Wir wollen eine bessere Version unseres Landes ermöglichen.“ Die FDP wolle nicht nur raus aus der Krise. „Wir wollen die augenblickliche Situation auch nutzen, um unser Land grundlegend zu modernisieren.“ Im Kern gehe es in den kommenden Monaten um die Richtungsentscheidung „soziale Marktwirtschaft oder gelenkte Staatswirtschaft“.

Lindner warf der großen Koalition vor, die Corona-Krise nur zu verwalten und nicht zu gestalten. „Die große Koalition tut auch in dieser Krise das, was sie in der Vergangenheit getan hat: „Sie schüttet die Probleme mit viel Steuergeld zu.“ Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt könne aber auf Dauer nicht auf Pump in Gang gehalten werden. „Kurzarbeit und Schuldenwirtschaft sind kein Geschäftsmodell für Deutschland“, betonte Lindner.