Linke gründet Ost-Gruppe als Bollwerk gegen AfD

In der Fachsprache nennt man es eine Tautologie, eine semantische Redundanz, eine inhaltliche Wiederholung: "still und leise", "voll und ganz", der "weiße Schimmel". In der Realpolitik ist es jetzt die Landesgruppe Ost der Linken. Erstmals hat die Bundestagsfraktion der Linken, die in Ostdeutschland mit ihren Wahlergebnissen oft über 20 Prozent den Rang einer Volkspartei hat, eine Landesgruppe Ost gegründet. Ihr gehören 26 der 69 Linke-Abgeordneten an. Ihr Sprecher ist ihr Ostbeauftragter Matthias Höhn, vormals Bundesgeschäftsführer der Partei.