„CDU muss mehr Profil zeigen“ : Linnemann bleibt Mittelstands-Chef

Kassel Den Verbandsnamen gekürzt und den Bundesvorsitzenden wiedergewählt: Die Unions-Mittelstandsvereinigung hat zum Auftakt ihres Bundeskongresses in Kassel Zeichen für die Zukunft gesetzt.

Der Vorsitzende der Jungen Union Deutschlands, Tilman Kuban, sagte in einem Grußwort auf dem Podium: „Der neue Gegner heißt Grün.“ Die Ökopartei sei nicht der neue natürliche Koalitionspartner. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte als Gastrednerin, angesichts der aktuellen Themen sei es nicht verwunderlich, dass die Grünen einen „Hype“ erlebten. Mit ihrem Politik-Stil des Verbietens komme die Partei aber nicht weiter. „Wenn es hart auf hart kommt, werden wir in dieser politischen Auseinandersetzung auch gewinnen.“

Linnemann forderte, dass der Mittelstand mit einer wirtschaftsfreundlicheren Politik gefördert werden müsse. Er verlangte, die Unternehmenssteuern zu verringern. Die Gesamtsteuerbelastung müsse soweit sinken, dass in Deutschland nicht mehr die höchsten Steuersätze im Vergleich der Industrieländer verlangt würden. Die MIT fordert in einem Leitantrag, der am Samstag verabschiedet werden soll, dass die Steuerbelastung maximal dem Durchschnitt der Industriestaaten entspreche. Linnemann fordert auch eine Senkung der Energiekosten, Deutschland habe die höchsten unter allen Industrieländern.

Linnemann warnte in Kassel auch vor einer Verrohung des politischen Klimas in Deutschland: „Dieses Land ist so politisiert, so polarisiert und so moralisiert wie lange nicht.“ Eine Demokratie lebe aber von unterschiedlichen Meinungen.