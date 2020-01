Ausbildungsmission ausgesetzt : Maas will Irak zur Fortsetzung von Anti-IS-Kampf bewegen

Maas will Irak zur Fortsetzung von Anti-IS-Kampf bewegen

Berlin Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran gefährdet womöglich deutsche Sicherheitsinteressen. Auch weil die Folge ein Erstarken der Terrormiliz IS im Irak sein könnte. Die Bundesregierung versucht jetzt zu retten, was noch zu retten ist.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hält im Konflikt um einen möglichen Truppenabzug aus dem Irak nichts davon, die Regierung in Bagdad unter Druck zu setzen.

Auf die Frage, ob die von US-Präsident Donald Trump ausgesprochene Drohung mit massiven Sanktionen eine angemessene Reaktion gewesen sei, antwortete Maas am Montag im Deutschlandfunk: „Zumindest ist sie, glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sehr hilfreich.“

Schließlich sei im Irak viel investiert worden, „nicht nur militärisch, auch an Stabilisierungshilfen, um dieses Land wieder aufzubauen“. Dies alles drohe nun verloren zu gehen. „Ich glaube, das geht nicht mit Drohungen, den Irak zu überzeugen, sondern mit Argumenten“, fügte Maas hinzu.

Die Bundesregierung sieht durch die aktuelle Eskalation auch Fortschritte im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefährdet. Maas bekräftigte jedoch: „Natürlich will niemand ein militärisches Engagement im Irak gegen den Willen des Parlaments und der Regierung.“ Deshalb müsse das jetzt schnell geklärt werden - „das letzte Wort hat dort die Regierung“.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Es forderte die geschäftsführende Regierung von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi dazu auf, den Abzug aller ausländischen Truppen einzuleiten, die Teil des US-geführten Bündnisses zum Kampf gegen den IS sind. Das Parlament forderte auch, dass ausländische Truppen den irakischen Luftraum und Boden künftig nicht mehr nutzen dürften.

Klausur in Seeon

Klausur in Seeon : Rente: CSU fordert „Starterkit“ für die Altersvorsorge

Dreikönigstreffen in Stuttgart

Dreikönigstreffen in Stuttgart : Lindner rügt Stillstand: „Absitzen bis 2021 reicht nicht“

Auslöser der Krise war die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad in der Nacht zum Freitag, zu der sich die USA bekannt hatten. Bei der Drohnen-Attacke starben noch sieben weitere Menschen.

Maas bezweifelte in dem Interview, dass die USA die Folgen dieser gezielten Tötung richtig eingeschätzt hatten. Er sagte: „Wenn ich mir anschaue, was in den letzten Tagen geschehen ist, nachdem Soleimani getötet worden ist, muss man zwangsläufig die Frage stellen, ob das Entwicklungen sind, die gewollt worden sind. Ich glaube, das ist nicht der Fall.“