Macron warnt Migranten: Calais ist eine Sackgasse

Vor seinem Spitzentreffen mit der britischen Premierministerin Theresa May hat der französische Präsident Emmanuel Macron gestern Flüchtlinge in der Hafenstadt Calais besucht, wo vor 15 Monaten ein Elendslager geräumt wurde. Flüchtlinge hatten von dort aus versucht, nach Großbritannien zu gelangen. Macron will, dass die britische Polizei besser mit der französischen zusammenarbeite.