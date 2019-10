Suche nach neuer Parteispitze : Malu Dreyer: Für die SPD bricht eine neue Zeit an

Berlin Eine Woche vor dem Ende der Deutschlandtour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer eine positive erste Bilanz gezogen.

„Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles und in der Zeit direkt danach war es unverkennbar, dass die Mitglieder teilweise sauer und etwas resigniert erschienen“, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Nahles war Anfang Juni als Partei- und Fraktionschefin zurückgetreten. Mit dem Verlauf der Kandidatentour sei sie aber sehr zufrieden - und gespannt auf das Ergebnis der Mitglieder-Abstimmung, die am 14. Oktober beginnt.

Seit Anfang September ziehen sieben Kandidatenduos durchs Land und stellen sich der Basis vor. Die nächste Veranstaltung ist für Sonntagabend in Duisburg angesetzt. Nach einer weiteren Station in Dresden ist der Abschluss am 12. Oktober in München geplant.