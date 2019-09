CSU beschließt Klimastrategie : Markus Söder und die sanfte Ergrünung der CSU

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag nach einer Vorstandsklausur der CSU. Foto: Lino Mirgeler.

Feldafing Der ergrünte Markus Söder wirkt sehr zufrieden mit sich. „Das war heute ein sehr wichtiger Tag für die CSU“, sagt der Parteichef mit staatstragend-ernster Miene. „Unglaublich geschlossen“ sei seine Partei, das mache ihn auch ein bisschen stolz.

Kurz zuvor ist eingetreten, womit zwar alle gerechnet hatten, aber vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit: Der CSU-Vorstand hat die neue „Klimastrategie“ der Partei gebilligt - einstimmig. Natürlich hätten einige an der einen oder anderen Stelle gerne etwas mehr oder etwas weniger gehabt, sagt Söder. Das sei normal. Doch das Ganze zu einem guten Ende zu bringen, das gehöre eben zu einer „politischen Führungsaufgabe“ dazu.

Fakt ist: Söder hat seine Partei in den vergangenen Wochen und Monaten merklich ergrünen lassen. Erst das große Artenschutz-Paket, mit dem er auf das bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ reagierte. Trotz anfänglicher innerparteilicher Widerstände setzte er das Gesetzespaket und damit seinen politischen Kurs letztlich durch.

Söder aber will mehr, als einfach nur die Grünen kopieren. „Er will das Original werden“, sagt einer aus dem Parteivorstand. Söder wolle sich selber und seine Partei als neuen Taktgeber im Umwelt- und Klimaschutz profilieren. Pionier, Vorreiter, Vordenker, Vorbild - viele derartige Begriffe bemühen Söder, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Bayerns Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer, als sie am Samstag die Ergebnisse der Vorstandsklausur vorstellen. Ohnehin sei die Vereinigung von Klimaschutz und Konjunkturpolitik alte CSU-Linie, sagt Söder. „Wir beleben eine Ur-DNA der CSU wieder.“