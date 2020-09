Maskenmuffel im ÖPNV : Maskenpflicht: Stärkere Kontrollen in Bus und Bahn geplant

Maskenpflicht: Stärkere Kontrollen in Bus und Bahn geplant

Polizeibeamte kontrollieren in einer Stuttgarter U-Bahn die Einhaltung der Maskenpflicht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die meisten Fahrgäste bedecken Mund und Nase zum Schutz vor der Seuche. Doch es gebe einige hartnäckige Verweigerer, heißt es bei den Verkehrsunternehmen. Das soll sich ändern.

Fahrgäste in Bus und Bahn müssen sich auf eine stärkere Kontrolle der Maskenpflicht einstellen. Von Oktober an soll es regionale, überregionale und bundesweite Schwerpunktkontrollen an bestimmten Tagen geben.