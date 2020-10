Minister vor dem U-Ausschuss : Maut-Debakel: Druck auf Scheuer wächst nach Vorwürfen

Berlin Die Aufklärung der geplatzten Pkw-Maut tritt in eine brisante Phase: Hätte der Minister Millionen-Risiken für den Bund verhindern können? Ex-Geschäftspartner setzen ihn unter verschärften Erklärungsdruck.

Und für den Verkehrsminister brauten sich schon länger schwelende Vorwürfe bedrohlich zusammen - im Untersuchungsausschuss des Bundestags, der die Vorgänge um die geplatzte Maut klären soll. Drei Manager der Betreiber widersprachen Scheuer frontal in zentralen Punkten. Sie berühren Millionenforderungen gegen den Bund und Angaben des Ministers im Parlament. Die Opposition sieht Vorwürfe bestätigt. Scheuers Ex-Staatssekretär widersprach aber in einem brisanten Punkt.

Für den Minister geht es ans Eingemachte - das wurde im Ausschuss schnell klar. Ungewiss war aber zunächst, inwiefern am Ende noch genug Zeit für den letzten vorgesehenen Zeugen blieb: Scheuer. Seit dem Vormittag befragten die Abgeordneten zunächst stundenlang die Manager, die mit dem Bund einst in viel versprechende Geschäfte kommen wollten - und ihm jetzt in einem Schiedsverfahren um Schadenersatzforderungen von 560 Millionen Euro gegenüberstehen. Die Aussagen hatten es in sich, nicht nur dafür.