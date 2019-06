Gestopptes CSU-Prestigeprojekt : Maut-Zoff im Bundestag: Scheuer im Verteidigungsmodus

Berlin Angesichts massiver Kritik an seinem Vorgehen bei der geplatzten Pkw-Maut bemüht sich Verkehrsminister Andreas Scheuer um Schadensbegrenzung.

Konkret nannte Scheuer mehrere Gründe für die Kündigung der Verträge durch das Ministerium: das Ordnungs- und Europarecht - also das Urteil selbst -, aber auch einen Mängel in der Leistung der Auftragnehmer. Zudem führte er das Verhalten der Unternehmen nach der Kündigung an. Denn diese hätten noch danach noch Unteraufträge an andere Unternehmen vergeben. Am Tag vor dem Gerichtsurteil habe „der Auftragnehmer“ - also das Konsortium aus Kapsch und CTS Eventim - mitgeteilt, „dass er mit dem gegenseitigen Arbeiten nicht zurechtkommt“, sagte Scheuer. Daraus habe sich ein Kündigungsgrund „mit sehr guten Chancen“ entwickelt.