Bisher über 2000 Anträge : Mehr Geld für Missbrauchsopfer? Katholische Bischöfe beraten

Fulda Nach jahrelangem Ringen um höhere Entschädigungen können Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auf deutlich mehr Geld hoffen.

Wie die Bischofskonferenz sich nun verhält, ist noch unklar. „Wir haben noch über keine Summe gesprochen“, sagte am Mittwoch Triers Bischof Stephan Ackermann, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs. Die Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen, sei aber vorhanden. Es solle „zügig“ gehen, sagte Ackermann, der in Fulda zusammen mit einem Vertreter des „Eckigen Tischs“ vor die Medien trat.

Zur Höhe der geforderten Summen von 300 000 oder bis zu 400 000 Euro sagte Katsch: Es seien angemessene Entschädigungen, die nicht zu hoch gegriffen seien, wenn man bedenke, was die Missbrauchsopfer für Folgekosten, etwa durch Behandlungen und Berufsfolgen, produzierten. Auch angesichts von Milliarden-Einnahmen allein bei der Kirchensteuer seien die Beträge nicht zu hoch. Katsch schätzte, dass in Summe eine Milliarde Euro für die Opfer zur Verfügung gestellt werden müsse.

Die Initiative „Eckiger Tisch“ wurde im April 2010 von Betroffenen sexualisierter Gewalt an Schulen des katholischen Jesuitenordens gegründet. Diese Betroffenen hatten nach eigenen Angaben im Januar 2010 die hundertfachen Missbrauchsfälle an katholischen Einrichtungen öffentlich gemacht. Der bewusst sperrige Name „Eckiger Tisch“ wurde als provokativer Kontrapunkt zum 2010 von der Bundesregierung ins Leben gerufenen „Runden Tisch Sexueller Kindesmissbrauch“ gewählt, an dem die Betroffenen nicht beteiligt wurden.