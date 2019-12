Umfrage „Politbarometer“ : Mehrheit zweifelt an Erfolgschancen der neuen SPD-Spitze

Mehrheit zweifelt an Erfolgschancen der neuen SPD-Spitze

Berlin Die Mehrheit schätzt die Erfolgschancen der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einer neuen Umfrage zufolge pessimistisch ein.

Nur 23 Prozent aller Befragten erwarten, dass sie die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden, wie aus dem am Freitag veröffentlichten „Politbarometer“ hervorgeht, das die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF erstellt. 62 Prozent sehen das nicht so.