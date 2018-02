später lesen Damaskus Menschenrechtler werfen Türkei Giftgas-Angriff vor Teilen

In der umkämpften kurdischen Region Afrin in Nordsyrien sollen die türkische Armee und ihre Verbündeten Giftgas eingesetzt haben. Sechs Menschen hätten durch die Einwirkung eines nicht näher bestimmten Gases Atembeschwerden und erweiterte Pupillen bekommen, berichteten Beobachter und ärztliches Personal. Der mutmaßliche Angriff habe sich am Freitag westlich der Stadt Afrin ereignet, berichtete die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Türkei wies die Anschuldigungen zurück. In einer Erklärung hieß es: Solche Munition gebe es im Inventar ihrer Streitkräfte nicht.