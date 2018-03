später lesen Studie der Unis Köln und Duisburg/Essen Merkel bei Deutschtürken beliebter als Erdogan FOTO: dpa, spf fgj jai FOTO: dpa, spf fgj jai Teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist bei Deutschen türkischer Herkunft beliebter als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. In einer Befragung erreichte Erdogan auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf einen Wert von minus 2,5. Merkel schnitt mit plus 1,6 deutlich besser ab.