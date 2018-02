später lesen Binali Yildirim kommt nach Berlin Merkel empfängt türkischen Ministerpräsidenten am Donnerstag FOTO: ap, LP FOTO: ap, LP Teilen

An diesem Donnerstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim in Berlin empfangen. In dem Gespräch werde es um die Beziehungen zwischen beiden Ländern und internationale Themen gehen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag mit.