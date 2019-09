Drei Jahrzehnte Mauerfall : Merkel: In 30 Jahren schon viel erreicht

Berlin In den drei Jahrzehnten seit dem Mauerfall ist in Deutschland nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits viel erreicht worden.

Allerdings bleibe noch „einiges zu tun“, sagte Merkel in ihrem Podcast zum Tag der Deutschen Einheit. Als Beispiel führte die Kanzlerin an, die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer habe damals noch 43 Prozent der Wirtschaftskraft der alten Länder betragen - bis heute sei sie auf 75 Prozent gestiegen. „Also ein großer Erfolg“, sagte die Kanzlerin.„Andererseits bleibt noch eine Wegstrecke zurückzulegen. Und so ist es in vielen Bereichen.“