Merkel: Trump „verletzt Vertrauen in internationale Ordnung“

Angela Merkel besucht am Vormittag den Katholikentag in Münster. Die Kanzlerin diskutiert mit dem Friedensforscher Tilman Brück und dem Kurienkardinal Peter Turkson über das Thema „Deutschland in einer veränderten Weltlage - Wie umgehen mit Konfliktherden und aggressiven Regimes?“. Von Christoph Driessen und Carsten Linnhoff, dpa