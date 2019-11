Kampagne für Nachhaltigkeit : Merkel und Müller treten für Schutz der Lebensgrundlagen ein

Berlin Deutschland soll Vorbild sein: Die Kanzlerin und der Entwicklungsminister versprechen mehr Einsatz für eine Entwicklung der globalen Wirtschaft und Gesellschaft ohne Zerstörung des Planeten. Wichtig dabei: Der Zugang von Frauen zu Ressourcen.

„Den Klimawandel zu verhindern und seine Folgen einzudämmen, das ist eine Existenzfrage“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Insgesamt gebe es zu wenige Fortschritte, um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, warnte sie auf der Veranstaltung „Eine Welt - Unsere Verantwortung“, mit der das Entwicklungsministerium eine Kampagne für nachhaltige Entwicklung einläutete.

Für eine lebenswerte und menschenwürdige Zukunft müsse es einen tiefgreifenden „Wandel in der Gegenwart“ geben, so Merkel. „Wir verbrauchen immer noch mehr als 30 Prozent mehr Ressourcen, als der Planet regenerieren kann“, sagte sie. Deutschland müsse vorleben, dass man in Wohlstand leben und die Nachhaltigkeitsziele erreichen kann. Bei den globalen Entwicklungsprogrammen gelte es zudem sicherzustellen, dass auch Frauen den Zugang zu Ressourcen bekommen. „Ein ganz wesentlicher Faktor sind die Frauen in diesem Prozess“, sagte sie. Diese gingen oftmals auch verantwortungsvoller mit Ressourcen um.