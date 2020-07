CDU-Vorsitz-Kandidat : Merz für „breiten Konsens“ bei Frauenbeteiligung in der CDU

Merz für „breiten Konsens“ bei Frauenbeteiligung in der CDU

Berlin Der CDU-Vorsitz-Kandidat Friedrich Merz wirbt weiter dafür, eine Alternative zu einer Frauenquote in seiner Partei zu suchen.

„Es wäre vermutlich besser, wenn wir eine Lösung fänden, die die Beteiligung von Frauen von unten nach oben stärkt und nicht von oben nach unten anordnet“, sagte Merz der „Welt am Sonntag“. „Das würde bedeuten, dass wir der Parteibasis, also den Orts- und Kreisverbänden, höhere Anreize bieten müssten, um mehr Frauen als Parteimitglieder zu gewinnen.“ Merz unterstrich seine Position, Quoten seien „allenfalls die zweitbeste Lösung“. Er sagte aber auch, er wisse noch nicht, was die bessere Lösung sei.