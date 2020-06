Kanzlerkandidat der Union : Merz: Sehe Söder nicht als Konkurrenten um Kanzlerkandidatur

Friedrich Merz Ende Februar während einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Friedrich Merz sieht den CSU-Vorsitzenden Markus Söder nach eigener Darstellung nicht im Rennen um die Kanzlerkandidatur. „Ich sehe Markus Söder nicht als einen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur“, sagte der Merz, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

„Ich nehme seine Äußerung ernst, dass er in Bayern bleiben will“, so der CDU-Politiker. Söders Aussage, dass im kommenden Januar über den Unionskanzlerkandidaten für die Wahl 2021 entschieden werde, habe er nicht als Vorpreschen empfunden. „Wir haben in der Union eine klare Reihenfolge festgelegt. Erst wählt die CDU ihren Vorsitzenden, danach entscheiden CDU und CSU, wer der gemeinsame Kanzlerkandidat wird.“