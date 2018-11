später lesen In ARD-Talkshow „Anne Will“ Merz setzt auf Sicherheit, Patriotismus und das Thema Umwelt FOTO: Wolfgang Borrs FOTO: Wolfgang Borrs Teilen

Twittern

Teilen



Der Bewerber für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, will einstige Wähler seiner Partei mit einem klareren umweltpolitischen Profil von den Grünen zurückgewinnen. „Wir haben das versäumt. Wir haben das falsch gemacht“, sagt der frühere Bundestagsfraktionschef am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. dpa