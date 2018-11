später lesen Parteispitze hält zu Weidel Meuthen führt AfD in die Europawahl FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen führt seine Partei in die Wahl zum Europaparlament. Die Europawahlversammlung der AfD wählte ihn am Freitag in Magdeburg mit rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Listenplatz. dpa