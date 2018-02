später lesen Düsseldorf Minister: Steuerfahnderin hätte noch bleiben können Teilen

Im Streit um den Wechsel renommierter Wuppertaler Steuerfahnder in die Privatwirtschaft hat NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) eingeräumt, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, die Spitzenkraft noch eine Weile zu halten. So hätte Sandra Höfer-Grosjean dem Minister zufolge als stellvertretende Leiterin der Dienststelle für einige Zeit weiterarbeiten können. "Das hätte man so lassen können", sagte Lienenkämper in einer Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses.