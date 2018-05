später lesen Mit Nahles als neue Parteichefin SPD sackt in neuer Umfrage auf 17 Prozent ab Teilen

Twittern

Teilen



Mit Andrea Nahles an der Parteispitze will die SPD in die Zukunft gehen. Doch nach einer neuen Umfrage rutschen die Sozialdemokraten in der Gunst der Wähler noch immer ab.