Ärztetag in Münster : Montgomery: Ärzte brauchen mehr Zeit für Patienten-Gespräche

Münster Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat dafür geworben, dass Mediziner mehr Zeit für eine gut verständliche Kommunikation mit den Patienten benötigen.

„Es zählt nicht nur, was gesendet wurde, sondern was am Ende angekommen ist“, sagte Montgomery der Deutschen Presse-Agentur vor dem Ärztetag in Münster. „Ärzte sollten deshalb Zeit haben, nicht nur Fakten zu kommunizieren, sondern wirklich auf die Patienten eingehen zu können.“ Verständliche Medizin sei ein ganz wichtiges Dauerthema.