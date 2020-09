Neues Zeltlager wächst : Moria: Merkel will über Aufnahme entscheiden

Athen/Berlin Während auf Lesbos jeden Tag neue Zelte Tausende Migranten errichtet werden, gewinnt in Deutschland die Debatte über eine Aufnahme weiterer Asylsuchender an Schärfe. Merkel sieht eine einmalige Notlage, andere warnen vor einem falschen Signal.

Die griechische Regierung drängt die obdachlosen Migranten auf der Insel Lesbos, ein neues Zeltlager zu beziehen. In der Bundesregierung liefen am Montag Gespräche über die Aufnahme von weiteren Schutzsuchenden aus dem durch Feuer zerstörten Flüchtlingslager Moria.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will eine Entscheidung bis zur Sitzung des Bundeskabinetts an diesem Mittwoch. Sie sei dazu in Abstimmungen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. Die Bundesregierung strebe weiterhin eine europäische Lösung an.