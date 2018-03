später lesen Attacke auf Netz der Bundesverwaltung Moskau streitet russische Beteiligung an Hackerangriff ab FOTO: dpa, ste fgj FOTO: dpa, ste fgj Teilen

Hinter der Cyberattacke auf das Netz der Bundesverwaltung stecken der Regierung in Moskau zufolge keine russischen Hacker. "Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass alle Hackerangriffe in der Welt mit russischen Hackern in Verbindung gebracht werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag.