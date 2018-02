Nahles als neue SPD-Chefin nominiert

Am 22. April in Wiesbaden soll ein Sonderparteitag Nahles wählen. Scholz wird kommissarischer Chef. Jan Drebes, Kristina Dunz und Eva Quadbeck

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ist gestern einstimmig vom Präsidium und vom Vorstand ihrer Partei als neue Vorsitzende nominiert worden. Dies erklärte Martin Schulz, der zugleich mit sofortiger Wirkung als Parteichef zurücktrat. Mit seinem Verzicht wolle er dazu beitragen, "dass die Personaldebatten zu einem Ende kommen." Das Amt des Parteichefs, das er nur zehn Monate innehatte, nannte er "kräftezehrend".

Bis zum Parteitag am 22. April, bei dem Nahles zur Parteichefin gewählt werden soll, wird Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz an der Spitze der Partei stehen. Über die SPD-Führung in diesen wenigen Wochen war in den vergangenen Tagen ein Streit entstanden. Schulz hatte ursprünglich mit Nahles verabredet, dass sie künftig die Partei führen und bis zu ihrer Wahl kommissarisch übernehmen solle. Gegen diesen handstreichartigen Übergang regte sich in den Landesverbänden Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt Widerstand. Dieser richtete sich vor allem gegen das geplante Verfahren, nicht gegen Nahles selbst. "So wie sonst üblich, sollte ein Parteitag entscheiden und Vorsitzende nicht im Jahresrhythmus ernannt werden", sagte Berlins Landeschef Michael Müller.

Nahles erklärte nach den Gremiensitzungen, dass es für sie "eine Ehre" sei zur Parteichefin nominiert zu sein und dass sie Verantwortung fürs Land übernehmen wolle. Scholz betonte, seine Rolle für die wenigen Wochen bis zum Sonderparteitag in Wiesbaden sei "eine dienende".

Die SPD-Spitze hat in Folge des Streits zwischen Schulz und dem noch amtierenden Außenminister Sigmar Gabriel schwer an Autorität eingebüßt. Die zudem hinter den Kulissen ausgekungelte Entscheidung, dass Nahles den Parteivorsitz übernehmen solle, brachte etliche Mitglieder zusätzlich auf. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange gab der Verbitterung an der Basis Ausdruck, indem sie ihre Kandidatur als Parteichefin erklärte. Bisher zog sie diese nicht zurück.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte eine grundlegende Kurskorrektur der SPD und hält Nahles für "denkbar ungeeignet". Wagenknecht warnte: "Bringt die SPD die Kraft zu einer grundlegenden Kurskorrektur nicht auf, wird sie enden wie ihre französische und niederländische Schwesterpartei: in der politischen Bedeutungslosigkeit."