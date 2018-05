später lesen Berlin Nahles wirft Union Blockade des Teilzeitgesetzes vor Teilen

Twittern

Teilen



Bereits in einer Woche soll das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Doch nun ist Streit zwischen Union und SPD über das Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil ausgebrochen. "CDU und CSU blockieren beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit", sagte die Partei- und Fraktionschefin der SPD, Andrea Nahles, unserer Redaktion. Damit lasse die Union Millionen Frauen in der Teilzeitfalle hängen.