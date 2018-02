später lesen Neue Jobs für NRW FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs Teilen

Twittern

Teilen



Es ist nur gut, wenn der weltweite Aufschwung auch in NRW für bessere Wirtschaftsdaten sorgt. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, die Unternehmen fahren steigende Gewinne ein - Grund zum Ausruhen ist das nicht: Noch immer liegt die Arbeitslosenquote in NRW rund 50 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt, kein anderes westdeutsches Flächenland schneidet schlechter ab. Also ist Selbstzufriedenheit falsch am Platz - die knapp 700.000 Arbeitslosen in NRW brauchen Chancen. Reinhard Kowalewsky