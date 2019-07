„Personalspielchen“ : Neue Ministerin: Lob und Kritik für Kramp-Karrenbauer

Berlin Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt bereits an diesem Mittwoch ihr neues Amt als Verteidigungsministerin an.

Mit Blick auf den Wechsel von Ursula von der Leyen nach Brüssel sagte sie am Mittwochabend im ZDF-„heute journal“, sie habe sich in den vergangenen zwei Wochen intensiv mit Kanzlerin Angela Merkel beraten und auch „die Situation sehr deutlich neu bewertet“.

„Wir sehen jetzt, dass es wichtig war, deutlich zu machen, dass insbesondere die CDU für eine reibungslose Funktion dieser Regierung sorgt und dass das Thema Sicherheit und Verteidigung zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Und dass es darauf ankommt, das politische Gewicht auch der Vorsitzenden der größten Regierungspartei in diese Arbeit miteinzubringen“, fügte sie an. „Deswegen habe ich mich für den Eintritt ins Kabinett entschieden.“ Auf Nachfrage wollte Kramp-Karrenbauer nicht sagen, wie lange genau sie das Amt ausüben will. In den ARD-„Tagesthemen“ sagte sie, sie wolle die Stimme der Soldatinnen und Soldaten sein.