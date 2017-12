später lesen Gemeinsam mit Österreich Niederlande klagen gegen deutsche Maut-Pläne FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Die Niederlande werden sich der Klage Österreichs gegen die Einführung einer Maut in Deutschland anschließen. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in Den Haag mit. Die deutschen Pläne verstießen gegen europäische Regeln. dpa