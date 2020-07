Chaos um StVO-Novelle : Niedersachsens Innenminister: Neuer Bußgeldkatalog bleibt

Ein Polizist bei einer Geschwindigkeitskontrolle an einer Bundesstraße. Foto: Uwe Anspach/dpa

Hannover Wegen eines Formfehlers werden neue Raser-Regeln vorerst nicht angewandt - und Verkehrsminister Andreas Scheuer hält die Strafen ohnehin für zu scharf. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ist anderer Meinung.

„Raserei ist Todesursache Nummer eins auf unseren Straßen. Wir sollten uns dem Wohle unserer Bevölkerung verpflichten und nicht dem einiger lauter Lobbyisten“, wird der SPD-Politiker in einer Mitteilung des Ministeriums vom Freitag zitiert. Wegen eines Formfehlers in der Eingangsformel der neuen StVO, die Ende April in Kraft trat, sind neue und schärfere Regeln für Fahrverbote bei zu schnellem Fahren von den Ländern vorerst außer Vollzug gesetzt worden.