NRW-Genossen wollen Groko-Gegnern eine Brücke bauen

In der SPD gibt es Überlegungen, mit Blick auf den Parteitag bestimmte inhaltliche Kernpunkte doch noch zu konkretisieren. Kirsten Bialdiga

In der NRW-SPD wird der Ruf nach Nachbesserungen des Sondierungspapiers lauter. Es gebe die Überlegung, mit Blick auf den Bundesparteitag inhaltliche Kernpunkte noch zu konkretisieren, die aus Sicht der Skeptiker noch nachgebessert werden sollten, etwa das Thema sachgrundlose Befristungen, hieß es gestern in Fraktionskreisen nach einer Sitzung im Düsseldorfer Landtag. Ähnliche Überlegungen gebe es in Hessen.

In der Partei wird dies als ein Weg gesehen, den Kritikern einer großen Koalition eine Brücke zu bauen. Dabei werde es aber nicht um grundsätzliche Neuerungen gehen können. "Wir wollen uns auf dem Parteitag nicht mit unrealistischen Forderungen wie der plötzlichen Einführung einer Bürgerversicherung ein 'Ja' erkaufen", hieß es in Parteikreisen. Aber auch während des letzten Parteitages habe die NRW-SPD ja einen Kompromiss gefunden, um Skeptiker einzubinden. Damals hatte die Partei sich darauf geeinigt, dass ein Sonderparteitag über Koalitionsverhandlungen beschließen solle - statt eines Parteikonvents.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles warnte vor falschen Hoffnungen auf größere Nachbesserungen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Position der Union über Nacht wirklich auflöst." Trotzdem werde man in möglichen Koalitionsverhandlungen "gucken was noch geht". Am Sonntag soll der Bundesparteitag darüber entscheiden, ob die Partei Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen soll. Bisher ist ungewiss, ob die Genossen in NRW mehrheitlich ihre Zustimmung geben. Als mitgliederstärkster Landesverband stellt NRW fast ein Viertel der Delegierten.

Gestern Abend kam der SPD-Bundesvorsitzende Martin Schulz erneut nach NRW, um in einer Vorbesprechung noch Überzeugungsarbeit bei den rheinischen Delegierten zu leisten. Tags zuvor hatte ihn dieselbe Mission nach Dortmund zu den westfälischen Delegierten geführt. Danach hatte er sich mit Blick auf den Parteitag optimistisch geäußert.

Nach der Sitzung der NRW-Landtagsfraktion hieß es jedoch gestern, unter den Wortmeldungen hätten hier die kritischen überwogen. "Die Fraktion ist nach wie vor sehr skeptisch", sagte ein Teilnehmer. Nach einleitenden Worten von Fraktionschef Norbert Römer und SPD-Landeschef Michael Groschek habe es mehr als ein halbes Dutzend überwiegend kritische Debattenbeiträge in Folge gegeben. So habe etwa Fraktionsvize Thomas Kutschaty noch einmal seine kritische Haltung gegenüber einer Neuauflage der großen Koalition unterstrichen. Kritisiert wurden nach Angaben aus Fraktionskreisen von anderen vor allem die Sondierungsergebnisse zur Familien- und zur Sozialpolitik.

In den positiven Wortbeiträgen hätten Fraktionsmitglieder hingegen die Vereinbarungen zur Pflege und zum sozialen Arbeitsmarkt hervorgehoben. Auch sei an die gesellschaftspolitische Verantwortung der Partei appelliert worden. Die Parteispitze habe zudem darauf geachtet, dass bei den Mitgliedern nicht der Eindruck entstand, sie würden in ihrer Entscheidung unter Druck gesetzt. Auffällig sei, so berichtete ein Parteimitglied, dass sich in den bisherigen Besprechungen die Bundestagsabgeordneten tendenziell eher für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen aussprächen.