NRW-Gerichte zählen so viele Asylverfahren wie noch nie

Bei den sieben Verwaltungsgerichten in Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 110.200 neue Verfahren eingegangen. Das sind doppelt so viele wie 2015 und 36 Prozent mehr als 2016. Die Rekordzahl beruht vor allem auf der massiven Zunahme der Asylverfahren - in 72 Prozent der neuen Verfahren geht es um den Aufenthaltsstatus. 79.095 neue Asylverfahren haben die Verwaltungsgerichte in NRW 2017 erreicht, so viele wie noch nie. Die meisten Kläger kommen aus Syrien und Afghanistan. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster gestern mitgeteilt.