später lesen Düsseldorf NRW kennt keine Streitfälle wegen Mädchen mit Kopftuch Teilen

Twittern

Teilen



Der Landesregierung sind nach eigenen Angaben keine Fälle bekannt, in denen es durch Mädchen mit Kopftuch an Schulen zu gravierenden Problemen kam. Das geht aus der Antwort von Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor. Dazu lägen keine Erkenntnisse vor, heißt es auf die Frage, ob an Schulen "aufgrund von kopftuchtragenden Schülerinnen der Schulfrieden gestört war".