NRW: Zu wenig Plätze in der Kurzzeitpflege

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen beklagt einen Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen. Zur Stabilisierung der häuslichen Pflege und zur Entlastung pflegender Angehöriger sei eine "verlässliche Versorgung" in der stationären Kurzzeitpflege notwendig, teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gestern dem Gesundheitsausschuss des Landtags mit. Eine Studie der Landesregierung habe ergeben, dass es "zunehmend schwieriger" werde, in NRW freie Plätze in der Kurzzeitpflege zu finden.