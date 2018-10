später lesen Herkunft weiter entscheidend? OECD legt Bericht zur Chancengleichheit in der Schule vor FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht heute einen neuen Bericht zur Chancengleichheit in der Bildung. In Deutschland bestimmt soziale Herkunft in stärkerem Maß über den Schulerfolg als in vielen anderen Ländern. dpa